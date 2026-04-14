Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 17:41
    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    В Баку прошла международная конференция Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА".

    Как сообщает Report, в рамках конференции были организованы панельные дискуссии на темы "Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации" и "Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости".

    В продолжение мероприятия состоялось первое заседание Женского совета СВМДА, созданного по инициативе Азербайджана.

    На конференции был официально введен в действие мандат, направленный на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.

    В Баку проходит международная конференция Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА".

    Как сообщает Report, в рамках конференции будут организованы панельные дискуссии на темы "Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации" и "Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости".

    В церемонии открытия конференции принимают участие Лейла и Алена Алиевы.

    В рамках мероприятия запланировано первое заседание Женского совета СВМДА.

    Согласно программе мероприятия, по итогам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов.

    Целью конференции является официальное применение мандата, направленного на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами СВМДА.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова Кайрат Сарыбай Лейла Алиева Алена Алиева
    Фото
    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB
    Фото
    Baku hosts CICA conference on women's empowerment

