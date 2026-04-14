В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

В Баку прошла международная конференция Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА".

Как сообщает Report, в рамках конференции были организованы панельные дискуссии на темы "Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации" и "Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости".

В продолжение мероприятия состоялось первое заседание Женского совета СВМДА, созданного по инициативе Азербайджана.

На конференции был официально введен в действие мандат, направленный на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.

В церемонии открытия конференции принимают участие Лейла и Алена Алиевы.

Согласно программе мероприятия, по итогам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов.

