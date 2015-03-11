Дети из лагеря "Боко Харам" в Камеруне забыли свои имена

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Около 80 детей, которые были освобождены из лагеря исламистской группировки "Боко Харам" в Камеруне, не помнят своих имен и ничего не могут сказать о месте жительства родителей, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам директора Национального демократического института по международным вопросам США Кристофера Фомуньо, дети, которым сейчас от 5 до 18 лет, не знают ни английского, ни французского, ни какого-либо другого местного диалекта.

Кристофер Фомуньо говорит, что дети провели так много времени с боевиками, изучая идеологию джихадистов, что потеряли связь с родными и мало что помнят о своем прошлом.

Дети были вызволены из лагеря исламистов в ноябре прошлого года. Группировка "Боко Харам", базирующаяся в Нигерии, добивается создания халифата в регионе.