Цукерберг подарил папе Римскому беспилотник

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время встречи подарил папе Римскому Франциску модель беспилотника на солнечных батареях, способного обеспечить доступ в интернет даже в самых удаленных уголках мира.

Как передает Report, об этом он написал в своем фейсбуке, опубликовав фотографию со встречи с понтификом.

"Мы также обсудили важность связи между людьми, особенно в тех частях света, где нет доступа к интернету. Мы подарили ему модель Aquila, нашего беспилотника на солнечных батареях, который будет давать доступ к интернету в тех местах, где его нет", - написал Цукерберг.

Он отметил, что эта встреча, которую "они никогда не забудят", и что вместе с женой они почувствовали, как глубоко понтифик заботится о помощи людям.