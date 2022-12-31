Цукерберг купил компанию, печатающую линзы для очков

Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которую возглавляет Марк Цукерберг, сообщила о покупке бельгийско-нидерландской компании Luxexcel, которая специализируется на печати линз для очков.

Компания Meta , которую возглавляет Марк Цукерберг, сообщила о покупке бельгийско-нидерландской компании Luxexcel, которая специализируется на печати линз для очков.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что Luxexcel была основана в 2009 году и с того момента занималась развитием технологий 3D-печати диоптрийных линз. Ожидается, что разработки европейской фирмы заинтересуют подразделение американской технокомпании, занимающееся VR-очками.

В TechCrunch посчитали, что новый актив поможет компании усилить присутствие и на рынке дополненной реальности. В настоящее время направление занимает более 50% бюджета профильного подразделения Reality Labs внутри Meta.

Компания уже работает над очками дополненной реальности под кодовым именем Project Nazare. Цукерберг заявлял, что на рынок гаджет выйдет в ближайшие годы и Luxexcel поможет в его разработке.

При этом в настоящее время гарнитуры виртуальной реальности, в отличие от очков, не предусматривают оптики с диоптриями — ее приходится приобретать у сторонних производителей.