Conversation: Не отвечать на звонки - новая норма цифрового общения

Это интересно
10 августа 2025 г. 08:53
Специалисты в области цифровых коммуникаций выяснили, почему современные подростки все реже отвечают на голосовые вызовы, предпочитая переписку. Оказалось, это не просто возрастной каприз, а новая норма цифрового общения, отражающая смену социальных привычек и эмоциональных стратегий.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Conversation.

Несмотря на постоянное присутствие смартфонов в руках подростков, голосовые звонки больше не являются для них основным способом коммуникации. Они воспринимаются как некомфортные и навязчивые: живой разговор требует немедленного отклика, тогда как сообщения позволяют контролировать содержание, время ответа и степень вовлеченности.

Авторы исследования отмечают, что подростки стремятся к управлению своим временем, эмоциями и уровнем доступности. Отказ отвечать на звонок все чаще рассматривается как способ защитить личные границы и снизить уровень стресса в условиях постоянной цифровой доступности.

Эксперты подчеркивают, что молчание или задержка ответа больше не считаются проявлением невежливости. Напротив, они становятся частью новой «цифровой вежливости», где важны согласие, ожидание и уважение к чужому пространству.

По их мнению, отказ подростков отвечать на звонки отражает не утрату социальных навыков, а формирование другой культуры общения — более осознанной и ориентированной на эмоциональный комфорт․

