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Christie`s проведет аукцион ИИ-искусства

Christie`s проведет аукцион ИИ-искусства Аукционный дом Christie`s, ранее уже продававший произведения, созданные искусственным интеллектом, объявил о первой выставке, целиком посвященной искусству нейросетей.
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10 февраля 2025 г. 11:27
Christie`s проведет аукцион ИИ-искусства

Аукционный дом Christie`s, ранее уже продававший произведения, созданные искусственным интеллектом, объявил о первой выставке, целиком посвященной искусству нейросетей.

Как передает Report, аукцион под названием Augmented Intelligence откроется 20 февраля в нью-йоркской галерее Christie`s Rockefeller Center.

Среди участников — художник и основатель ИИ-стартапа Spawning AI Мэт Драйхерст. Главным экспонатом выставки станет робот, создающий картины в режиме реального времени. В Christie`s заявляют, что аукцион призван продемонстрировать, "как искусственный интеллект может расширить возможности художников и открыть новые горизонты в творчестве".

Художники в соцсетях отметили, что многие инструменты генеративного ИИ обучались на произведениях без разрешения авторов. По их мнению, подобные аукционы лишь популяризируют такой подход в ущерб тем, кто работает вручную. Уже собрано свыше 1,8 тыс. подписей под открытым письмом с требованием отменить торги.

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Версия на английском языке Christie’s to hold first auction devoted solely to AI art, amid pushback
Версия на азербайджанском языке Süni intellekt əsaslı incəsənət hərracı keçiriləcək

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