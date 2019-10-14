Честный житель Сингапура отказался от чужого выигрышного лотерейного билета

Честный житель Сингапура отказался от выигрышного лотерейного билета, который он взял по ошибке, передает Report со ссылкой на AsiaOne.

5 октября 63-летний бизнесмен по фамилии Ян купил в развлекательном центре Singapore Pools лотерейный билет. Когда мужчина уходил, он по ошибке прихватил два лотерейных билета вместо одного. Спустя некоторое время Ян заметил, что один из билетов ему не принадлежит.

Случайно подобранный мужчиной билет оказался счастливым: сумма выигрыша составила пять тысяч сингапурских долларов (порядка 6 тысяч 200 манатов). Однако бизнесмен решил, что не возьмет себе деньги, но найдет настоящего победителя.