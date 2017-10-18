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    Черный дождь прошел в Таллине из-за урагана "Офелия"

    Ураган Офелия принес в Эстонию дым и копоть пожаров из Португалии

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Таллине прошел черный дождь из-за того, что ураган "Офелия" принес в Эстонию дым и копоть пожаров из Португалии, а также пыль из пустыни Сахара, cообщает Report со ссылкой на эстонские СМИ.

    "Мы рассмотрели фотографии со спутников, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", - сообщила синоптик Тайми Пальяк.

    Она также отметила, что произошедшее является временным явлением. 

    На данный момент информация о химическом составе воздуха отсутствует.

    Отметим, жертвами лесных пожаров в Португалии стали 27 человек, ранения получил 51 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. 

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