Черный дождь прошел в Таллине из-за урагана "Офелия"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Таллине прошел черный дождь из-за того, что ураган "Офелия" принес в Эстонию дым и копоть пожаров из Португалии, а также пыль из пустыни Сахара, cообщает Report со ссылкой на эстонские СМИ.

"Мы рассмотрели фотографии со спутников, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", - сообщила синоптик Тайми Пальяк.

Она также отметила, что произошедшее является временным явлением.

На данный момент информация о химическом составе воздуха отсутствует.

Отметим, жертвами лесных пожаров в Португалии стали 27 человек, ранения получил 51 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.