Чаще всего любители селфи погибают в Индии, России и США

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Опасные селфи стали причиной гибели 259 человек в период с 2011 по 2017 гг. Как сообщает Report, такие данные представлены в исследовании Национальной медицинской библиотеки США. Авторы призывают вводить «запрет на селфи» в опасных местах, чтобы снизить смертность.

В частности речь идет о вершинах гор, высоких зданиях и озерах, где чаще всего происходили трагические случаи, передает BBC. Согласно исследованию, чаще всего делая селфи погибают в Индии, России, США и Пакистане, при этом 72,5% из погибших - мужчины. При это по данным авторов исследований, число смертей растет. В 2011 году было всего три сообщения о смерти, которые были связаны с селфи, до в 2016-2017 это число возросло 98 и 93 соответственно. Однако исследователи утверждают, что фактическое число смертей от селфи может быть намного выше.