Британский монетный двор впервые в истории отчеканил монету в 100 фунтов стерлингов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Впервые в своей истории Королевский монетный двор Великобритании начал чеканку для национальной денежной системы монет достоинством в 100 фунтов стерлингов, сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Монета, на аверсе которой изображен профиль правящего монарха - королевы Елизаветы II, а на реверсе - башня Биг-Бена, поступит в обращение в первый день 2015 года", - объявил представитель монетного двора.

Всего будет отчеканено 50 тыс. таких монет.