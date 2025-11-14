Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса

    Это интересно
    • 14 ноября, 2025
    • 15:51
    Нил Лейтон из Херефорда, выигравший £1 млн в лотерею, рассказал, что вложил значительную часть выигрыша в уникальную коллекцию памятных вещей из детского телешоу "Паровозик Томас".

    Как передает Report, об этом пишет Mirror.

    Стоимость собрания реквизита, по его словам, уже сопоставима с ценой настоящего паровоза.

    После выигрыша Лейтон изначально планировал купить полноразмерный паровой локомотив, однако позже решил инвестировать £40 тыс. в реквизит, использованный на съемках классического детского шоу.

    Коллекция включает модели вагонов, здания с площадок съемок, элементы декора и миниатюры - от крошечных овсяных хлопьев и пирожных до мини-бутылки шампанского высотой около сантиметра. Часть предметов потребовала реставрации, в которой помогли друзья Лейтона.

