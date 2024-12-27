Борис Джонсон снялся в украинской комедии

Британский экс-премьер Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии "Поезд на 31 декабря" и говорит в фильме на украинском языке.

Британский экс-премьер Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии "Поезд на 31 декабря" и говорит в фильме на украинском языке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в соцсетях исполнитель одной из главных ролей, телеведущий Юрий Горбунов.

По его словам, премьера фильма намечена на 1 января. События происходят в поезде: перед самым Новым годом пассажиры путешествуют во Львов, где их ждут удивительные приключения и встречи.

В фильме Джонсон, в фирменном головном уборе "Укрзализныци", поздравляет украинцев с Новым годом, выкрикивает "Слава Украине!" и произносит свою знаменитую фразу, которая стала крылатой: "Добрий день, everybody".

"Закулисье нашего 'Поезда на 31 декабря'. Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме! Нам кажется, что это хорошая, тёплая изюминка, которая стала ещё одним винтиком магии кино! Уже во всех кинотеатрах!" - написал Горбунов.

.