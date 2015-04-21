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    BMW возглавила топ уважаемых корпораций мира

    Второе место в списке 100 компаний занял интернет-гигант Google

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ BMW возглавила рейтинг самых уважаемых корпораций мира, составленный консалтинговым агентством Reputation Institute, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Второе место в списке 100 компаний занял интернет-гигант Google, замыкает тройку лидеров еще один автоконцерн – Daimler.

    В первой пятерке списка также Rolex и LEGO Group, а в топ-10 попали Walt Disney Company, Canon, Apple, Sony и Intel.

    Исследование традиционно проводится в 15 крупнейших странах мира - Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Испания, Великобритания и США.

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