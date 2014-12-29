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    ​Близкие Черчилля опасались, что он примет ислам и "станет пашой"

    Я жалею, что я не паша, написал в письме бывший премьер-министр Великобритании

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Семья бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля опасалась, что он из-за своего увлечения Востоком может принять ислам, и отговаривала его от такого шага, сообщает Report со ссылкой на газету Independent. 

    "Пожалуйста, не переходи в ислам. Я заметила в твоем характере склонности к восточному (поведению), в стиле паши (паша — высокий титул в Османской империи — ред.)", — цитирует газета письмо невестки Черчилля Гвендолин Берти, написанное в 1907 году.

    В ответ премьер написал: "Я жалею, что я не паша".

    Письмо было обнаружено научным сотрудником Кэмбриджского университета Уорреном Доктером. 

    Британский премьер наблюдал жизнь исламского общества во время службы офицером в Судане, кроме того, его закадычным другом был арабист и поэт Уилфрид Блант. 

    В 1940 году Черчилль, чтобы завоевать лояльность мусульманских стран в войне, одобрил планы по строительству центральной мечети Лондона и выделил для этого 100 тыс. фунтов. Несмотря на его восхищение культурой ислама, некоторые моменты его не устраивали. К примеру, премьер считал ислам воинственной религией.

    Черчилль был премьером Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он почитаем в Британии не только как политик, но и как военный, ученый и писатель. Черчилль в 1953 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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