Билл Клинтон и Барак Обама обменялись шутками в Twitter

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент США Билл Клинтон задал вопрос нынешнему главе Белого дома Бараку Обаме о том, что станет с его недавно созданным профилем @POTUS в Twitter после его ухода с поста, передает Report.

"Добро пожаловать в Twitter, @POTUS! Один вопрос: этот ник останется при администрации [президента]?" — написал он, используя свой аккаунт в сервисе микроблогов.

При этом в сообщении он добавил хэштег #askingforafriend ("спрашиваю для друга") с намеком на то, что этот аккаунт может понадобиться его жене Хиллари Клинтон в случае ее победы на президентских выборах 2016 года.

В ответ Обама также отшутился: "Хороший вопрос, @billclinton. Ник прикреплен к Белому дому. Не знаешь кого-нибудь, кто бы заинтересовался аккаунтом @FLOTUS?"

@FLOTUS — аккаунт, принадлежащий первой леди США (First Lady Of the United States). В данный момент профиль ведет жена Обамы Мишель.

18 мая Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное название должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США). На момент написания заметки на страницу подписались более 1,6 млн. человек.