Билл Гейтс снова возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в 22 раз подряд возглавил рейтинг 400 богатейших людей США, его состояние, по оценке Forbes, несколько снизилось в сравнении с предыдущим рейтингом на $3,2 млрд до $76 млрд, информирует Газета.Ru со ссылкой на Интерфакс.

Второе место досталось гендиректору Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в $62 млрд. На третьем месте оказался глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние оценивается в $47,5 млрд.

В топ-10 рейтинга также попали: гендиректор Amazon.com Джефф Безос ($47 млрд), братья Дэвид и Чарльз Кох заняли пятое место (по $41 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($40.3 млрд), бывший мэр Нью-Йорка Макл Блумберг ($38,6 млрд), соинвестор ритейлера Wal-Mart Джим Уолтон ($33,7 млрд), замыкает десятку гендиректор Google Ларри Пейдж ($33,3 млрд).

В 2015 году рейтинг обновил ряд рекордов: совокупное состояние 400 участников списка выросло на $50 млрд — до рекордных $2,34 трлн, при этом среднее состояние участников рейтинга выросло до рекордных $5,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс и Ринат Ахметов обогнали Усманова в «Рейтинге Робина Гуда», напоминает Report.