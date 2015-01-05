В Бельгии построят подземный пивопровод

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В бельгийском городе Брюгге вскоре появится пивопровод длиной три километра.

Как сообщает Report со ссылкой на Еuronews, идею владельца одной из местных пивоварен уже поддержал муниципалитет.

Пивной трубопровод позволит сократить количество грузовиков в центре исторического города на полтысячи. Владелец пивоварни пообещал, что трубы изготовят из полиэтилена. По его словам, этот материал прочнее стальных труб.

"Поэтому мы вполне уверены, что удастся избежать утечек или нелегальных откачек пива", – заверил он.

Строительство подземного пивопровода начнут уже в этом году. Он свяжет пивоварню, где варят пиво по 500-летней традиции и построенное четыре года назад предприятие, где пенный напиток разливают. Максимальная мощность пивопровода составит 6 тысяч литров в час.