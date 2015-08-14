​Барак Обама рассказал о планах на отпуск

Баку. 14 август. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама поделился своими планами на отпуск. Как сообщает Report, газета Politico пишет, что 16 дней отдыха президент проведет в резиденции Мартас Вайнъярд за книгами.

Президент США планирует прочитать шесть книг: "Все, что есть" Джеймса Солтера, "Весь невидимый нам свет" Энтони Дорра, "Шестое вымирание" Элизабет Колберт, "Низменность" Джумпы Лахири, "Между миром и мной" Та-Нехиси Коутса и "Вашингтон: Жизнь" Рона Черноу.

Издание подсчитало, что на прочтение каждой книги президенту понадобится два с половиной дня.

Б. Обама вместе с семьей находится в отпуске с 7 августа.