Азербайджанский силач протащил КАМАЗ на собственных волосах - ВИДЕО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана устроил в Нижневартовске силовое шоу, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Азербайджанский силач Амир Белоканлы уже на протяжении 17 лет вяжет узлы из гвоздей, глотает огонь, проверяет остроту ножей своим телом.

На глазах у нижневартовских зрителей он поднял зубами стул с сидящим на нём человеком и протащил КАМАЗ на собственных волосах. Однако, организаторы шоу отказались переезжать его на джипах, несмотря на просьбу.

Амиру 40 лет. Ранее он путешествовал по постсоветскому пространству в труппе циркачей, а теперь решил устроить сольное турне.

