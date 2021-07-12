Астрономы обнаружили редкую звезду

Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы. Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Исследователи считают, что это часть двойной звездной системы, движущейся к слиянию с образованием сверхновой. Просто вторую часть системы, представленную белым карликом, не видно.

Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1 500 световых лет от нас и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут.

Белые карлики - это умирающие звезды, которые выработали все свое топливо и сжались, став очень маленькими, но чрезвычайно плотными.