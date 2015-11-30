​Археологи нашли в Китае более 300 артефактов возрастом 4 тысячи лет

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На северо-западе Китая обнаружены более 300 древних артефактов, возраст которых насчитывает порядка четырех тысяч лет, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

По словам главы группы археологов Ван Сяояна, артефакты были обнаружены на месте раскопок Бэйюань на территории Нинся-Хуэйского автономного района Китая. Ученым удалось исследовать площадь 800 квадратных метров. На месте раскопок были найдены древние глиняные горшки, чаши, ножи, каменные топоры. Кроме этого археологи обнаружили различные раковины моллюсков, которые, предположительно, использовались в декоративных целях.

Общая площадь Бэйюань, где ведутся раскопки, составляет 25 тысяч квадратных метров. Впервые оно было обнаружено археологами в 2013 году.