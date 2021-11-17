Археологи нашли самое древнее кирпичное сооружение в Америке

На севере Перу обнаружено самое старое здание в Новом Свете, сложенное из кирпича-сырца. 5100-летние кирпичные стены, спрятанные внутри кургана Лос-Мортерос, были обнаружены группой археологов под руководством Аны Сесилии Маурисио из Папского католическог

На севере Перу обнаружено самое старое здание в Новом Свете, сложенное из кирпича-сырца. 5100-летние кирпичные стены, спрятанные внутри кургана Лос-Мортерос, были обнаружены группой археологов под руководством Аны Сесилии Маурисио из Папского католического университета в Перу.

Как передает Report, статья об этом опубликована в журнале PNAS .

Находка представляет собой первое свидетельство использования подобных кирпичей для постройки зданий. Остатки жертвоприношений внутри говорят о том, что этот памятник доколумбовой эпохи служил когда-то ритуальным целям.

Глиняные сырцовые кирпичи, без обжига высушенные на солнце, до сих пор считаются важнейшим строительным материалом во многих регионах Земли: около 30% населения мира и половина всех людей в развивающихся странах до сих пор живут в таких глиняных сооружениях. В доколумбовой Америке такие кирпичи также сыграли значительную роль - они формировали архитектурные традиции на протяжении тысячелетий, их, в частности, применяли для строительства огромных пирамид. Но несмотря на столь огромное значение для архитектуры Нового Света, происхождение этого строительного материала до сих пор оставалось тайной. "Ни одно из исследований не рассматривало исходные корни производства сырцового кирпича или развитие технологии его производства", - отмечает Ана Сесилия Маурисио.

Холм Лос-Мортерос, имеющий размеры 150x200x15 м, расположен посреди бесплодного пустынного ландшафта в глуши, по этой причине ему долгое время приписывали естественное происхождение. Только в 2010 году радиолокационный анализ показал, что внутри него скрыты остатки архитектурных сооружений. В ходе раскопок, начатых в 2012 году, были обнаружены развалины построек возрастом около 5100 лет. Их стены возводились из сырцовых кирпичей, сложенных на известковом основании. Пол внутри также состоял из толстого слоя глины, а стены были покрыты глиняной штукатуркой. В одной из комнат исследователи обнаружили три детские могилы, которые, по-видимому, представляли собой часть более крупного жертвоприношения.

Но основной интерес в этом сооружении вызвали сами кирпичи. Они прямоугольной формы, их длина составляет от 30 до 40 см, ширина - 10 см, высота - 7 см. Изучение структуры этих кирпичей показало, что они вырезались непосредственно из природного водонасыщенного слоя глины, а затем высушивались прямо в таком виде. Это отличает их от всех прочих сырцовых кирпичей из Южной и Центральной Америки. "Уникальный состав, внутренняя структура и возраст сырцовых кирпичей из Лос-Мортерос демонстрируют нам истоки этой архитектурной традиции", - пишут исследователи.

Они поясняют, что простые немодифицированные сырцовые кирпичи в этом здании знаменуют собой начальный этап, на котором жители этого региона, по-видимому, все еще экспериментировали с этим строительным материалом. Только в последующие периоды им удалось разработать рецепты производства и сушки более прочных, производимых в большом количестве глиняных кирпичей, которые и послужили затем основой для строительства выдающихся архитектурных сооружений доколумбового Перу.