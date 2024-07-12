Антимонопольное расследование в Индии выявило нарушения Apple

Антимонопольный орган Индии провел расследование деятельности Apple на рынке магазинов приложений для iOS.
Как сообщает Report, об этом говорится в конфиденциальном отчете, с которым ознакомилось Reuters.
Согласно отчету, компания злоупотребляла своим доминирующим положением.
Комиссия по конкуренции Индии (CCI) начала расследование в 2021 году, изучая возможное принуждение разработчиков к использованию системы покупок в приложениях Apple.
Компания, в свою очередь, отрицает обвинения, утверждая, что является небольшим игроком на индийском рынке, где преобладают устройства на Android.
"В 142-страничном отчете отдела расследований CCI говорится, что Apple оказывает "значительное влияние" на распространение цифровых продуктов через iOS и App Store. Отмечается, что разработчики вынуждены соблюдать "несправедливые условия" Apple, включая обязательное использование ее биллинговой системы", - отмечает издании.
Расследование в Индии происходит на фоне усиления антимонопольного контроля над Apple в других регионах. В июне регуляторы ЕС заявили о нарушении компанией технических правил блока, что может привести к крупному штрафу: "Отчет CCI является ключевым этапом индийского расследования. Окончательное решение может включать денежные штрафы и требования изменить деловую практику".