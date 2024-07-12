Антимонопольное расследование в Индии выявило нарушения Apple

Антимонопольный орган Индии провел расследование деятельности Apple на рынке магазинов приложений для iOS.

Антимонопольный орган Индии провел расследование деятельности Apple на рынке магазинов приложений для iOS.

Как сообщает Report, об этом говорится в конфиденциальном отчете, с которым ознакомилось Reuters.

Согласно отчету, компания злоупотребляла своим доминирующим положением.

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) начала расследование в 2021 году, изучая возможное принуждение разработчиков к использованию системы покупок в приложениях Apple.

Компания, в свою очередь, отрицает обвинения, утверждая, что является небольшим игроком на индийском рынке, где преобладают устройства на Android.

"В 142-страничном отчете отдела расследований CCI говорится, что Apple оказывает "значительное влияние" на распространение цифровых продуктов через iOS и App Store. Отмечается, что разработчики вынуждены соблюдать "несправедливые условия" Apple, включая обязательное использование ее биллинговой системы", - отмечает издании.

Расследование в Индии происходит на фоне усиления антимонопольного контроля над Apple в других регионах. В июне регуляторы ЕС заявили о нарушении компанией технических правил блока, что может привести к крупному штрафу: "Отчет CCI является ключевым этапом индийского расследования. Окончательное решение может включать денежные штрафы и требования изменить деловую практику".