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Антимонопольное расследование в Индии выявило нарушения Apple

Антимонопольное расследование в Индии выявило нарушения Apple Антимонопольный орган Индии провел расследование деятельности Apple на рынке магазинов приложений для iOS.
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12 июля 2024 г. 20:54
Антимонопольное расследование в Индии выявило нарушения Apple

Антимонопольный орган Индии провел расследование деятельности Apple на рынке магазинов приложений для iOS.

Как сообщает Report, об этом говорится в конфиденциальном отчете, с которым ознакомилось Reuters.

Согласно отчету, компания злоупотребляла своим доминирующим положением.

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) начала расследование в 2021 году, изучая возможное принуждение разработчиков к использованию системы покупок в приложениях Apple.

Компания, в свою очередь, отрицает обвинения, утверждая, что является небольшим игроком на индийском рынке, где преобладают устройства на Android.

"В 142-страничном отчете отдела расследований CCI говорится, что Apple оказывает "значительное влияние" на распространение цифровых продуктов через iOS и App Store. Отмечается, что разработчики вынуждены соблюдать "несправедливые условия" Apple, включая обязательное использование ее биллинговой системы", - отмечает издании.

Расследование в Индии происходит на фоне усиления антимонопольного контроля над Apple в других регионах. В июне регуляторы ЕС заявили о нарушении компанией технических правил блока, что может привести к крупному штрафу: "Отчет CCI является ключевым этапом индийского расследования. Окончательное решение может включать денежные штрафы и требования изменить деловую практику".

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Версия на английском языке Indian antitrust authority: Apple uses unfair competition methods

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