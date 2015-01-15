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    ​Меркель ошибочно назвала антисемитизм гражданским долгом Германии

    Оговорку Меркель допустила во время выступления в бундестаге

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель по ошибке заявила, что антисемитизм является гражданским долгом граждан Германии.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Rheinische post.

    Оговорку Меркель допустила во время выступления в бундестаге.

    "Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом", — сказала она.

    "Это также касается и нападений на мечети", — добавила канцлер.

    Издание отмечает, что ошибка перевернула смысл всего заявления Меркель.

    "В Германии не должно быть места ненависти к евреям и мусульманам. Также неприемлемы любые нападения на мечеть", — так говорится в официальном заявлении, которое было поправлено.

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