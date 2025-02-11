Американский залив появился на картах Google

Компания Google официально начала переименовывать Мексиканский залив в Американский. В картографическом сервисе Google Maps в США уже отображается новое название.

Компания Google официально начала переименовывать Мексиканский залив в Американский. В картографическом сервисе Google Maps в США уже отображается новое название.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

В публикации отмечается, что те, кто использует сервис Google Maps в США, будут видеть вариант Залив Америки, те, кто находится в Мексике, - Мексиканский залив, а все остальные будут видеть оба названия, одно из которых будет написано в скобках.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. В качестве аргументов глава Белого дома привел тот факт, что это "самый большой залив в мире", который "сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки".