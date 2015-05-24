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    ​Американский вундеркинд окончил колледж в 11 лет с тремя дипломами

    Танишк хочет стать президентом США

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Американец Танишк Абраам окончил колледж в возрасте 11 лет.

    Как передает Report, об этом сообщил The Los Angeles Times.

    Он получил три диплома младшего специалиста в American River College в Сакраменто. Мальчик изучал математику, естественные науки и иностранный язык.

    Как написал Абраам в Twitter, он испытывает «потрясающее чувство», поскольку завершил свои первые шаги на пути к большой цели. Если все пойдет по плану, то Танишк хочет стать медиком-исследователем, лауреатом Нобелевской премии и президентом США. Сейчас он намерен получить степень бакалавра.

    «Мы сделали это как семья, как команда», — делится впечатлениями мама мальчика. А сам Танишк добавляет: «Я просто следовал своей страсти, страсти обучения. И это привело меня к такому результату».

    Абраам прославился в 2014 году, когда стал одним из самых юных выпускников старших классов средней школы. Тогда он получил поздравительное письмо от президента США Барака Обамы.

    В университет Сакраменто Танишк Абраам был официально принят в 9 лет. Родители вундеркинда тогда рассказывали, что их сын начал проявлять невероятные способности, когда начал посещать ясли. В 4 года юного американца приняли в организацию, которая объединяет людей с высоким уровнем интеллекта. К 7 годам, когда его сверстники только-только собрались в первый класс, Танишк уже успел освоить всю школьную программу и на отлично сдал все экзамены.

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