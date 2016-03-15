Американский миллиардер клонировал любимого терьера

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Американский миллиардер, глава компании IAC Барри Диллер клонировал любимого джек-рассел-терьера Шэннон, сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru

По словам источников, бизнесмен получил сразу двух клонов Шэннон. Представитель Диллера подтвердил создание "копий" терьера, но подробности не сообщил.

Как отмечает издание, клонирование собак стоит до 100 тыс. долларов и осуществляется одной из южнокорейских компаний.

Ранее сообщалось, что британская пара заплатила более 100 тыс. долларов за клонированных щенков, которые выращены из генетического материала их умершей собаки.

Также сообщалось, что в Китае построят крупнейшую фабрику клонирования животных.