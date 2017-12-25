 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американке выставили счет за электричество на 284 млрд долларов

    Инцидент произошел в штате Пенсильвания

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Американке, проживающей в штате Пенсильвания, выставили счет за электричество на 284 миллиарда долларов.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, по словам 58-летней Эри Марии Хоромански, ее глаза чуть не вылезли из орбит.

    Женщина и ее сын немедленно отправились выяснять отношения с поставщиком электроэнергии, поскольку согласно квитанции они должны были выплатить всю сумму к концу октября 2018 года.

    Как оказалось, в компании допустили ошибку, которая едва не довела женщину до инфаркта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi