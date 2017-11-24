Американка собрала около 300 тыс. долларов для отдавшего ей 20 долларов бездомного

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Бездомный из США Джонни Боббит может стать богаче почти на 300 тыс. долларов после того, как он помог девушке, отдав последние деньги, передает Report со ссылкой на Associated Press.

Кэйт Макклюр застряла на одном из шоссе в Нью-Джерси, поскольку у нее кончился бензин. Бездомный Д. Боббит вызвался помочь и отдал последние 20 долларов, чтобы девушка могла заправить свой автомобиль.

После этого К. Макклюр несколько раз возвращалась к заправке, чтобы передать мужчине еду и одежду. Одновременно с этим она начала сбор средств в интернете, планируя собрать 10 тыс. долларов для помощи Д. Боббиту.

Однако по состоянию на вечер 23 ноября неравнодушные пользователи пожертвовали уже 280 тыс. долларов - и сумма продолжает расти.

К. Макклюр добавила, что хотела бы сделать больше для бескорыстного человека.