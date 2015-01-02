Американцы назвали правительство США главной проблемой 2014 г

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Gallup, во время которого американцев просили назвать основные, на их взгляд, трудности США в 2014 году, большинство респондентов посчитали, что главной проблемой Соединенных Штатов является правительство страны.

Так, 18% опрошенных поставили на первое место в списке проблемы в работе американского правительства, еще 17% жителей страны волнуют внутренние экономические проблемы, 15% респондентов считают главной проблемой ушедшего года безработицу, еще 10% отметили проблемы в сфере здравоохранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Помимо четырех "главных" проблем 2014 года, американцы также назвали и другие трудности: проблема иммиграции, дефицит федерального бюджета, а также этнический и моральный упадок.

Gallup отмечает, что впервые за последние семь лет верхнюю строчку "списка недовольств" американских граждан не занимают экономические проблемы. Кроме того, 2014-й — стал первым годом, когда "главной проблемой", по мнению граждан США, оказалась работа американского правительства.