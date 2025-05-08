"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета

Алмазодобывающая компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был найден в Якутии.

Алмазодобывающая компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был найден в Якутии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", - заявил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.

Он добавил, что 2025 год совершенно точно займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. "В начале апреля мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет. И в этом же году природа подарила такую невероятную находку", - рассказал Маринычев.

Ранее российская алмазодобывающая компания "Алроса" сообщила, что завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Его вес составляет более 100 карат.