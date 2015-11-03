97-летней американке вручили диплом о среднем образовании

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Жительница американского штата Мичиган Маргарет Том Бикем в возрасте 97 лет получила диплом выпускницы 1936 года от католической Центральной средней школы в городе Гранд-Рапидс после того, как была вынуждена оставить образование ради помощи своей семье, сообщает Report со ссылкой на Dailymail.

Мероприятие прошло в усадьбе Йоркшир и Стоунбридж, доме престарелых, где Маргарет проживает в настоящий момент.

Расплакавшись в присутствии своей семьи и друзей, Маргарет надела академическую шапочку, поблагодарила должностных лиц школы и отметила, что решение оставить учебу далось ей тяжело.

Бикем оставила школу в 17 лет, чтобы быть рядом со своей матерью Кэтрин, больной раком. После ее смерти дочь заботилась о трех младших детях, на посещение занятий у нее не было времени, однако она не оставляла надежды закончить образование.

В 2015 году дочь двоюродного брата Бикем обратилась в администрацию школы и рассказала историю женщины. Представители учебного заведения решили исполнить мечту женщины и устроить церемонию, чтобы выдать ей диплом спустя 80 лет.