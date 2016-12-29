 Наверх
    Закрыть фоторежим

    2016-ый год продлится на секунду дольше

    Такое решение приняла Международная служба вращения Земли

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По всемирному координированному времени (UTC) 31 декабря 2016 года произойдет добавление одной секунды. 

    Как сообщает Report  cо ссылкой на зарубежные СМИ, по Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60.

    Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. 

    Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего  это происходит  в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток). За время существования системы было произведено 26 добавлений. Отмечается, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, а разница между UTC и UT1 в растет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi