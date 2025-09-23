Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    13-летний афганский подросток прилетел в Дели в отсеке шасси самолета

    Это интересно
    • 23 сентября, 2025
    • 13:23
    13-летний афганский подросток прилетел в Дели в отсеке шасси самолета

    13-летний подросток из афганского города Кундуз прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Indian express.

    Отмечается, что пробрался тайком на борт рейса авиакомпании KAM Air Кабул-Дели, спрятался в задней нише самолета - во внутреннем отсеке, где размещаются шасси. Более 90 минут подросток летел в нише шасси, и после приземления самолета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели, его заметили сотрудники аэропорта.

    Оказалось, что он хотел отправиться в Иран, но в итоге оказался в Дели.

    Уровень смертности среди безбилетных пассажиров в таких условиях оценивается примерно в 77%. Афганский подросток перенес воздушное путешествие без последствий для здоровья.

    Афганистан Индия подросток безбилетный пассажир отсек шасси

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей