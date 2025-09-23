13-летний афганский подросток прилетел в Дели в отсеке шасси самолета

13-летний подросток из афганского города Кундуз прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Indian express.

Отмечается, что пробрался тайком на борт рейса авиакомпании KAM Air Кабул-Дели, спрятался в задней нише самолета - во внутреннем отсеке, где размещаются шасси. Более 90 минут подросток летел в нише шасси, и после приземления самолета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели, его заметили сотрудники аэропорта.

Оказалось, что он хотел отправиться в Иран, но в итоге оказался в Дели.

Уровень смертности среди безбилетных пассажиров в таких условиях оценивается примерно в 77%. Афганский подросток перенес воздушное путешествие без последствий для здоровья.