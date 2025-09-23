13-летний афганский подросток прилетел в Дели в отсеке шасси самолета
Это интересно
- 23 сентября, 2025
- 13:23
13-летний подросток из афганского города Кундуз прилетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолета.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Indian express.
Отмечается, что пробрался тайком на борт рейса авиакомпании KAM Air Кабул-Дели, спрятался в задней нише самолета - во внутреннем отсеке, где размещаются шасси. Более 90 минут подросток летел в нише шасси, и после приземления самолета в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели, его заметили сотрудники аэропорта.
Оказалось, что он хотел отправиться в Иран, но в итоге оказался в Дели.
Уровень смертности среди безбилетных пассажиров в таких условиях оценивается примерно в 77%. Афганский подросток перенес воздушное путешествие без последствий для здоровья.
