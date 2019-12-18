10-летняя девочка по IQ превзошла Эйнштейна и Хокинга

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В британском городе Бирмингем школьница прошла IQ-тест для несовершеннолетних в организации «Менса» и получила 162 балла, обойдя по показателям ученых Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга (по 160 баллов).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет издание The Sun.

10-летняя Фрейя Манготра учится в школе в пригороде Бирмингема Эджбастоне. Девочку признали гением, ей уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI.

Известно также, что Манготра обладает черным поясом по тхэквондо, она увлекается театром, шахматами, плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов.