10-летняя девочка по IQ превзошла Эйнштейна и Хокинга

В британском городе Бирмингем школьница прошла IQ-тест для несовершеннолетних в организации «Менса» и получила 162 балла, обойдя по показателям ученых Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга (по 160 баллов).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет издание The Sun.
10-летняя Фрейя Манготра учится в школе в пригороде Бирмингема Эджбастоне. Девочку признали гением, ей уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI.
Известно также, что Манготра обладает черным поясом по тхэквондо, она увлекается театром, шахматами, плаванием и танцами в стиле болливудских фильмов.
Tural AsadiАвтор новости