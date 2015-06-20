Зубков: газовый рынок Китая к 2035 году будет сопоставим с европейским

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Газовый рынок Китая к 2035 году будет сопоставим с европейским. Об этом, как передает Report, заявил в интервью ТАСС председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Мы знаем, что те исследования, которые ведутся нашими и зарубежными экспертами, показывают, что, несмотря ни на что, потребности в природном газе будут расти. Создается большой газовый рынок в Китае. По сути, к 2030-2035 году это будет такой же газовый рынок, как европейский рынок, порядка 400 миллиардов кубометров", - говорит он.

Потребности в газе будут расти как в Европе, так и Азии. "Сегодня мы треть даем в Европу и сохраняем пока в последние годы эти объемы, но нам кажется, что Европа будет потреблять больше газа. И единственной страной, которая располагает достаточно большими объемами уже разведанного газа, который может быть доставлен в любую страну Европы, это российский газ", - уверен глава совета директоров "Газпрома".

"И новый рынок, как я уже сказал, - это китайский. Индийский, южнокорейский и японский рынки тоже громадные газовые рынки. Поэтому в любом случае потребность в газе будет год от года расти", - резюмирует Зубков.

В то же время "Украина - это ненадежный транзитер, она это показала по всем параметрам", уверен глава совета директоров "Газпрома". "Поэтому, конечно, идея "Турецкого потока" и создания хаба на границе с Грецией для Европы была бы выходом из положения", - продолжает он.

Зубков напомнил о подписании на форуме ряда документов о строительстве 3-й и 4-й ниток "Северного потока". "Мы готовы к работе в любом направлении, как через "Турецкий поток", так и через "Северный поток", - говорит он.

"Мы готовы работать с Европой, и готовы стабильно, как и все 40 лет обеспечивать ее теми ресурсами, которые у нас имеются, реальными ресурсами", - подчеркнул Зубков.

"Я думаю, что в любом случае, наверное, здравый смысл возобладает, Евросоюз примет нормальные решения для того, чтобы стабильно получать эти объемы газа, которые они должны получать для своего развития", - утверждает глава совета директоров "Газпрома".