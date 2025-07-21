Журналисты ознакомились с производственным процессом завода "SOCAR Карбамид"

15:58 Сегодня по инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) был организован медиатур на завод "SOCAR Карбамид" по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы Азербайджана.

Сегодня по инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) был организован медиатур на завод "SOCAR Карбамид" по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в туре приняли участие представители около 30 медиаорганизаций.

После ознакомления с правилами безопасности участники медиатура посетили зоны "умной химии" и "открытого склада" завода "SOCAR Карбамид", где получили информацию о производственном процессе, осуществляемом с использованием цифровых технологий.

Главный технолог завода Шохрет Мирзаев и заместитель главного метролога Илькин Гаджиев предоставили представителям СМИ информацию об общей деятельности завода, проекте цифровой трансформации, работах по автоматизации производственных процессов, а также провели соответствующую презентацию.

Затем журналистам была представлена концертная программа в исполнении мугамного трио.