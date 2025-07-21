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Журналисты ознакомились с производственным процессом завода "SOCAR Карбамид"

Журналисты ознакомились с производственным процессом завода "SOCAR Карбамид" 15:58 Сегодня по инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) был организован медиатур на завод "SOCAR Карбамид" по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы Азербайджана.
Энергетика
21 июля 2025 г. 16:23
Журналисты ознакомились с производственным процессом завода SOCAR Карбамид

Сегодня по инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) был организован медиатур на завод "SOCAR Карбамид" по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в туре приняли участие представители около 30 медиаорганизаций.

После ознакомления с правилами безопасности участники медиатура посетили зоны "умной химии" и "открытого склада" завода "SOCAR Карбамид", где получили информацию о производственном процессе, осуществляемом с использованием цифровых технологий.

Главный технолог завода Шохрет Мирзаев и заместитель главного метролога Илькин Гаджиев предоставили представителям СМИ информацию об общей деятельности завода, проекте цифровой трансформации, работах по автоматизации производственных процессов, а также провели соответствующую презентацию.

Затем журналистам была представлена концертная программа в исполнении мугамного трио.

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Версия на английском языке ФотоJournalists get acquainted with production process at SOCAR Carbamide plant
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər “SOCAR Karbamid” zavodunun istehsalat prosesi ilə tanış olub

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