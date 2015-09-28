​Zenith Energy принял решение об открытии регионального офиса в Азербайджане

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Совет директоров канадской энергетической компании Zenith Energy LTD принял решение об открытии регионального офиса в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канадского финансового портала Stockhouse.

Это четвертый офис Zenith Energy, три остальных находятся в Калгари (Канада), Генуе (Италия) и Буэнос-Айресе (Аргентина).

"Мы с нетерпением ожидаем инвестирования в Азербайджан - динамично развивающуюся страну с обширными возможностями для иностранных инвесторов. Мы провели исследования, изучили законы страны, провели ряд переговоров и убедились, что условия труда, бизнес- и инфраструктурная среда являются благоприятными и привлекательными для инвесторов", - сказал президент Zenith Energy LTD Андреа Каттанео.