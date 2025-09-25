Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:44
    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Зеленый водород может сыграть важную роль в развитии сферы возобновляемой энергетики в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по сетевым технологиям компании "Sungrow" Хонг Су Го, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, в среднесрочной перспективе, в период с 2028 по 2031 год, Азербайджан и страны Центральной Азии должны уделить особое внимание нескольким важным аспектам ВИЭ.

    "Это внедрение систем долгосрочного хранения энергии, разработка большего числа проектов для обеспечения аккумуляторных энергетических систем, а также модернизация сети и инвестиции в "умные сети", - отметил он.

    Рынки и сетевые операторы в этих странах, считает представитель компании, могут инвестировать в использование технологий "умных сетей".

    "Они могут также рассмотреть возможность модернизации инфраструктуры электросетей, чтобы устранить "узкие места" при передаче энергии. В долгосрочной перспективе, зеленый водород вместе с солнечной энергией может стать одним из решений в области возобновляемой энергетики для Азербайджана и стран Центральной Азии", - добавил Хонг Су Го.

    Он также подчеркнул, что странам региона необходимо наладить тесные связи для обеспечения баланса на энергетическом рынке и создания полностью гибкой системы.

    Azərbaycan üçün "yaşıl hidrogen" bərpa olunan enerjinin inkişafında mühüm rol oynayacaq

