Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

Зеленый водород может сыграть важную роль в развитии сферы возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по сетевым технологиям компании "Sungrow" Хонг Су Го, выступая на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, в среднесрочной перспективе, в период с 2028 по 2031 год, Азербайджан и страны Центральной Азии должны уделить особое внимание нескольким важным аспектам ВИЭ.

"Это внедрение систем долгосрочного хранения энергии, разработка большего числа проектов для обеспечения аккумуляторных энергетических систем, а также модернизация сети и инвестиции в "умные сети", - отметил он.

Рынки и сетевые операторы в этих странах, считает представитель компании, могут инвестировать в использование технологий "умных сетей".

"Они могут также рассмотреть возможность модернизации инфраструктуры электросетей, чтобы устранить "узкие места" при передаче энергии. В долгосрочной перспективе, зеленый водород вместе с солнечной энергией может стать одним из решений в области возобновляемой энергетики для Азербайджана и стран Центральной Азии", - добавил Хонг Су Го.

Он также подчеркнул, что странам региона необходимо наладить тесные связи для обеспечения баланса на энергетическом рынке и создания полностью гибкой системы.