Зеленский: Украина планирует закупать газ из разных стран, включая Азербайджан

Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около $2 млрд из разных стран, в том числе из Азербайджана.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром [Греции] Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все работают над этим... Вопрос с газом будет решен", - отметил он.

По его словам, в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на эту сумму , и часть транша предоставит Норвегия - грант на $100 млн и выделит еще один транш в январе.

"Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками, то есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", - рассказал он.

Зеленский отметил, у премьер-министра Украины Юлии Свириденко "есть соответствующие позитивные договоренности" со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук - с энергетическими компаниями США.

Президент также отметил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного природного газа из США. По его данным, американский газ может поставляться в Украину через польский терминал, если Киев примет решение о закупке.