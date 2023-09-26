Завтра временно будет приостановлено газоснабжение 11 сел Билясувара и 9 сел Джалилабада

Завтра в 11 селах Билясуварского района будет временно приостановлена подача природного газа.

Завтра в 11 селах Билясуварского района будет временно приостановлена подача природного газа.

Об этом местному бюро Report сообщили в Исполнительной власти района.

Так, в связи с ремонтными работами, начиная с 10:00 часов 27 сентября и до завершения работ, в села Багбанлар, Чинарлы, Аранлы, Чайлы, Гюнешли, Агайры, Исметлы, Насимикенд, Нариманкенд, Самедабад и Аразбары (всего 5 222 абонента) будет прекращена подача природного газа.

Также завтра, с 09:00 до завершения работ временно будет приостановлено газоснабжение сел Шилевенге, Инили, Шабанлы, Текле, Бабалы, Джалаир, Гасымбейли, Абышабад и Абазаллы Джалилабадского района (в общей сложности 1 226 абонентов).

Абонентов просят соблюдать меры безопасности, контролировать оборудование газоснабжения в указанных населенных пунктах.