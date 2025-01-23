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Завтра в Ярдымлы и Сураханы возникнут перебои в электроснабжении

Завтра в Ярдымлы и Сураханы возникнут перебои в электроснабжении Завтра в ряде районов Азербайджана перебои в подаче электроэнергии.
Энергетика
23 января 2025 г. 23:35
Завтра в Ярдымлы и Сураханы возникнут перебои в электроснабжении

Завтра в ряде районов Азербайджана возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтными работами в некоторых частях поселка Ени Рамана Сураханского района Баку 24 января с 09:30 до 13:00 будет приостановлено электроснабжение.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде центральных улиц города Ярдымлы, а также в селах Аллар, Бюрзюнбюль, Чай Узю, Даг Узю, Дашкянд, Кёрьяди, Кюрякчи, Сырыг, Велиханлы, Вяргядюз Ярдымлинского района.

После завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Suraxanı və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

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