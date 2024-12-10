Завтра в ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

Завтра в ряде районов Азербайджана в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ с 10:00 будет приостановлено газоснабжение.

Завтра в ряде районов Азербайджана в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ с 10:00 будет приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, перебои в подаче газа будут наблюдаться на улицах И.Гидаятзаде, А.Гейдарова, Маяковского, М.Нагиева и Ю.Насирова в Наримановском районе Баку, на улице С.Бахлулзаде и в поселке Бюльбюля Сураханского района столицы, а также в новом жилом массиве поселка Масазыр и в ЖК AAF Park в городе Хырдалан.

Также будет частично приостановлено газоснабжение города Балакен, одного поселка и 26 сел Балакенского района, 23 сел Тертерского района и 9 сел Бардинского района.