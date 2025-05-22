Завтра в ряде райнов Баку возникнут перебои в газоснабжении

Завтра в ряде райнов Баку частично возникнут перебои в газоснабжении.

Завтра в ряде районов Баку будет приостановлена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтными работами 23 мая с 09:00 будет приостановлено газоснабжение части поселков Забрат и Мухаммади Сабунчинского района, поселка Маштага, жилых массивов Маштага-Гюльчулюк, Савалан, Маштага-Нардаран, территории Даш Карханасы и Субтропического совхоза, Маштага-Лягич баглары, села Кюрдаханы и прилегающих территорий, а также поселков Бузовна и Шаган Хазарского района, жилых массивов Албалылыг, Атчылыг и Таманис.

Кроме того, с 10:00 в связи с ремонтными работами также будет приостановлено газоснабжение поселков Сахиль и Умид Гарадагского района.