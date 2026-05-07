Завтра в некоторых частях Сумгайыта не будет газа

8 мая в некоторых частях Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.

Об этом сумгайытскому бюро Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Сообщается, что в связи с предстоящими ремонтными работами с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение в котеджном поселке, 26-м микрорайоне, поселке Химиков, на территории Хазар баглары и сумгайытского бульвара.