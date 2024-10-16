Завтра в некоторых частях Насиминского района не будет газа

Завтра в нескольких районах Насиминского района Баку временно прекратится газоснабжение.

Завтра в нескольких районах Насиминского района Баку временно прекратится газоснабжение.

Как передает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз", с 10:00 17 октября в связи с ремонтными работами на пересечении улиц М. Гашгая и С. Аскеровой, временно будет приостановлено газоснабжение на улицах М. Гашгая, А. Гасымзаде, Н. Везирова, Г. Сарабского, М. Каверочкина, Дагестан, И. Гамидова, Э. Тагизаде, С. Рустама, В. Плотникова, Р. Ахундова, С. Зейналова, М. Рафили, Ш. Азизбекова, А. Бакиханова, Г. Гулиева, Г. Алескеровой, И. Гасымова, а также на проспектах Вагифа и Азадлыг.