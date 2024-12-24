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Завтра в Насиминском районе Баку не будет газа

Завтра в Насиминском районе Баку не будет газа 17:13
Энергетика
24 декабря 2024 г. 17:48
Завтра в Насиминском районе Баку не будет газа

Завтра на некоторых улицах Насиминского района Баку будет приостановлена подача газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтно-монтажными работами на улице Аббаса Саххата в Насиминском районе 25 декабря с 10:00 будет приостановлена подача газа.

В связи с этим будет временно приостановлено газоснабжение абонентов на улицах А.Саххата, Дж.Мамедкулизаде, Н.Везирова, Г.Алескеровой.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakının Nəsimi rayonunda qaz olmayacaq

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