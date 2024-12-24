Завтра в Насиминском районе Баку не будет газа

17:13

Завтра на некоторых улицах Насиминского района Баку будет приостановлена подача газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтно-монтажными работами на улице Аббаса Саххата в Насиминском районе 25 декабря с 10:00 будет приостановлена подача газа.

В связи с этим будет временно приостановлено газоснабжение абонентов на улицах А.Саххата, Дж.Мамедкулизаде, Н.Везирова, Г.Алескеровой.