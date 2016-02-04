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    ​Завтра в газоснабжении четырех районов будут ограничения

    На отрезках магистральных газопроводов в Абшероне, Гаджигабуле и Астаре произведут текущие ремонтные работы

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля с 10:00 до 18:00 на раздаточных станциях "Имишли", "Ахундов", "Саатлы", "Гараджалар" и "Отузикилер" Астаринского магистрального газопровода, станции "Сыгырлы" участка Гаджигабульского магистрального газопровода, станции "Лачин гачгынлары" отрезка Абшеронского магистрального газопровода Управления "Газ экспорт", а также на некоторых измерительных узлах ожидаются текущие ремонтные работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, за период ремонтных работ возможны ограничения в газоснабжении кюрдемирских сел Сыгырлы, Шохралы и Арабгубалы.

    Ремонтные работы также могут сказаться на газоснабжении части городка Лачинских беженцев Хазарского района столицы, а также Имишлинского, Саатлинского и Сабирабадского районов. 

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