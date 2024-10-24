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Завтра в четырех районах Баку будет приостановлена подача газа

Завтра в четырех районах Баку будет приостановлена подача газа Завтра в Бинагадинском, Сураханском, Наримановском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.
Энергетика
24 октября 2024 г. 18:35
Завтра в четырех районах Баку будет приостановлена подача газа

Завтра в Бинагадинском, Сураханском, Наримановском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно информации, 25 октября с 09:30-10:00 на время ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение в 9-м и 6-м микрорайонах Бинагадинского района, жилого массива "Варовски" и "Хутор", части поселка М.А.Расулзаде, на улице И. Исмаилова в Сураханском районе и улице Хатама Аллахвердиева в поселке Йени Гюнешли, улице А.Алиева, Тебриз и Ф.Юсифова в Наримановском районе, улице М.Ахундзаде, Н.Ашурбейли и Фуада Ибрагимова в Ясамальском районе.

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