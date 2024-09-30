Завтра в четырех районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

Завтра в четырех районах Азербайджана в связи с ремонтными работами будет временно ограничена подача газа.

Завтра в четырех районах Азербайджана в связи с ремонтными работами будет временно ограничена подача газа.

Об этом сообщили "Report" в ПО "Азеригаз".

В связи с подключением новых газовых линий к действующей сети в Сабунчинском и Карадагском районах, с установкой клапана в Сураханском районе, а также перемещением газопровода в Хазарском районе завтра с 10:00 будет приостановлено газоснабжение.

В этот период временные перебои в подаче газа возникнут в Сабунчинском районе на территории Sea Breeze и жилом массиве Ляхиш Баглары, в поселке Умид Карадагского района, на улице С.Алиев и в жилом массиве "А" Сураханского района, а также на территории Бакавтомата поселка Бина Хазарского района.